Akif Beki: İktidara yaslanarak sınıf atlayan yeni bir büyük zengine rastlamadım

Ekonomist dergisinin 14 yıldır tuttuğu çetelenin güncel haline bakıyorum.

Gördüklerim hep kulübün gözde elitleri, güzide müdavimleri.

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Her iktidar kendi zenginlerini üretir derler ama…AK Parti döneminde, iktidara yaslanarak sınıf atlayan yeni bir büyük zengine rastlamadım. Bu dönem hesapları astronomik şişmiş olsa bile ‘sıfırdan AK Parti milyarderi’ görülemez hiçbiri.

Sınıflar arası geçişkenliğin varlığı açısından çok önemli bir gösterge. TÜİK’in gelir dağılımı istatistikleri de bu tabloyla örtüşüyor.

En alttakilerle en üsttekiler arasındaki makas kapanmıyor, aksine açılıyor. Jip sosyetesine sıçrayanların standartlarında bile gerileme var. Nerede kaldı jet sosyetesine atlamaları…

Gelir dağılımı adaletindeki bozulmayla birlikte fırsat eşitliği şartları da kötüleşiyor.

AK Parti’nin zengin ama mutsuz ettiği azınlığa, cemiyet hayatımızın tüm seçkinlerine duyurulur, müsterih olsunlar.

Akif Beki’nin yazısı