Akif Beki: İktidar, milleti İmamoğlu’nun FETÖ projesi olduğuna ikna ederek Yıldırım’a oy toplamaya çalışıyor

İktidar kara propagandacıları, daha önce denediklerini şimdi bir kez daha tekrarlıyor. Milleti, Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ projesi olduğuna ikna ederek Binali Yıldırım’a oy toplamaya çalışıyorlar.

Daha önce istenen sonucu vermemiş bir strateji, şimdi 23 Haziran’da niye başarı getirsin?

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Ama hayır; ne tecrübelerinden çıkarmaları gereken dersi çıkarıyorlar, ne sandıktan aldık dedikleri mesajı gerçekten almış gibi davranıyorlar.

Kazandırsaydı 31 Mart’ta kazandırırdı, demek ki tutmadı, FETÖ yaftası kabul görmedi, hatta ters tepmiş görünüyor. Yine de “Şansımızı daha fazla zorlamayalım” demiyorlar.

Güya FETÖ’yle mücadele için açılmış bir sosyal medya hesabı var. FETÖ’yü bırakmış, o görüntü altında Ekrem İmamoğlu’yla mücadele ediyor.

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Akif Beki’nin yazısı