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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: İktidar medyası Erdoğan’ı Erdoğan’dan korumak uğruna sözlerinin tamamını yansıtmıyor

Başta Anadolu Ajansı, iktidar medyasının Twitter hesapları, ‘son dakika’ şu anonsu geçti dün; “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır.” 

Fakat Erdoğan’ın aynı bahiste şunu da söylediğine dair tek anons geçmediler: “Türkiye geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti.” 

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Ne ki işlerine geleni duyuyor, işlerine gelmeyeni duymuyor iktidar medyası. 

Erdoğan’ı, güya Erdoğan’dan korumak uğruna sözlerinin tamamını yansıtmıyor, bütünlüğünü koruyacaklarına bozuyorlar. İşlerine gelen kısmını ‘flaş haber’ duyurularıyla öne çıkarırken, işlerine gelmeyeni arkaya atıyor, duymazdan geliyorlar. 

Akif Beki’nin yazısı

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