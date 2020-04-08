Akif Beki: İktidar burnundan kıl aldırsa ne kaybeder, yetmedi mi canımıza?

Süper güçler batarken Türkiye’nin yeni bir süper güç olarak doğacağı öngörüsü, tutabilir pekala.

Bildiğimiz dünyanın sonu geldi, yenisinin eşiğindeyiz, yıldızımızın parlama sancıları bunlar diye, dişimizi de sıkabiliriz, eyvallah!

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Fakat bunu, iç siyasette de bir fırsata çevirmeye kalkarsak plan suya düşmez mi? İtişerek, inatlaşarak, birbirime kulak vermeyerek başarabilir miyiz?

Ne diyordu ecdat; bir elin nesi var, iki elin sesi var.

El elden, akıl akıldan üstün hem. Senin halledemediğini başkası halledebilir, senin düşünemediğini başkası düşünebilir.

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Evde gelirsiz kalanlar için yardım kampanyası açmanın, ücretsiz maske dağıtmanın, Atatürk Havalimanını hastane yapmanın ve 65 yaş üstünü sokağa çıkarmamanın iktidardan önce muhalefetin aklına gelebilmesi gibi.

Baştan görüşülse, fikirleri alınsa, süreçlere katılsalar geçmiş ve gelecekte olası gecikmeler önlenmez miydi?

İktidar, uzlaşma karşılığında kendi demokratik muhalefetine de ödün verse, burnundan kıl aldırsa ne kaybeder? Yetmedi mi canımıza?

Bu krizde bir fırsat gören, iktidarı muhalefetiyle tüm Türkiye için görmeli. Korona şerrinden, çıksa çıksa ancak böyle hayır çıkar.

Akif Beki’nin yazısı