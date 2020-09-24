Akif Beki: İktidar ‘Beka mücadelesi’ dediği seçimde bedava çay, kek vaat etti; Kılıçdaroğlu esnafın talebini iletince mi alay konusu oldu

İktidar, Türkiye’nin beka mücadelesi verdiğini söylediği seçimlerde bedava çay, kek vaat etti. Yedi düvelin bize saldırdığını söylerken çoluk çoçukla çayırda yuvarlanacağı bahçeler vaat etti millete. 20-25 Millet Bahçesi, toplu açılış törenleri ve uzun nutuklarla hizmete sokuldu…

Bunlar büyük siyasetti, milletin derdiyle dertlenmekti, ciddi ustalık işiydi de…

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CHP lideri, kahvehanelerin sinek avladığına dikkat çekince…Kan ağlayan esnafın talebini iletince… Bari her elde yeni desteyle kağıt oynatmalarına izin verilsin deyince mi alay konusu, kara mizah örneği, siyaset bilmezlik!

Üstelik Kılıçdaroğlu, çaylar kekler gibi iskambiller de devletten olsun demiyor.

Akif Beki’nin yazısı