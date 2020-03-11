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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: İktidar asıl ‘dümen neferleri’nin şirretliklerinden korksun

Nereden gelirse gelsin muhalefetten değil, iktidar asıl kendisini savunmaya soyunan ‘dümen neferleri’nin tembel kafa işi ucuz, bayağı şirretliklerinden korksun. 

Hiçbir muhalefet, kendi ayaklarına sıkan bu zilli maşalar  kadar zarar veremez bir iktidara. Yüzlerine gözlerine bulaştırmadıkları, elleri değip de batırmadıkları ne kaldı!

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Muhalefeti güya bastırmak için başvurdukları karalama propagandaları, muhalefete yarıyor, elleriyle parlatıyorlar. 

Canlı örnekleri, Mansur Yavaş’la Ekrem İmamoğlu’dur. Onlar vurdukça Yavaş’la İmamoğlu büyümedi mi? 

Akif Beki’nin yazısı

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