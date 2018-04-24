Akif Beki: HÜDA-PAR’lıların sesi bu kızılca kıyamette boğuntuya gelse bile  unutulmaz

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HDP’ye alternatif, dindar Kürt seçmenin siyasi tercihlerine hitap eden bir parti HÜDA-PAR.

‘Diskalifiye edilmesi en çok kime yarar, HÜDA-PAR seçeneğinin elenmesinden kim kazançlı çıkar, oylarını almaya en yakın hangi parti duruyor’ sorusu şöyle dursun…

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Eli sağlamken, yeterlilik şartlarını karşılayıp karşılamadığı üzerinde bir şüphe yokken ekarte edilmesi, bir demokratik meşruiyet sorunu değil mi?

HÜDA-Parlılar da tabiatıyla verip veriştiriyor “Siyaset mühendisliğiymiş, hileyle hülleyle kirli ayak oyunlarıymış, demokrasiye ihanetmiş, büyük rezillikmiş, görülmedik çürümeymiş; ilk kim başlattı” diye.

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Değer mi, götürüsü getirisinden katbekat fazla olmaz mı, astarı yüzünden pahalıya gelmez mi soruları da cabası.

Bir partinin haksız yere diskalifiye edildiği şaibesinin siyasete düşüreceği gölge, pragmatizmin kendine yontma gargaralarında o kadar kolay öğütüleceğe benzemiyor.

HÜDA-PARlıların sesi bu kızılca kıyamette boğuntuya gelse bile unutulmaz, tabanında mağduriyet duygusu yaşatır.

Umalım da itirazları YSK’da duyulup dikkate alınsın ve varsa bir kurallarla oynama yanlışlığı, bundan dönülsün.

Akif Beki’nin yazısı