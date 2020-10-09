Akif Beki: Hazır Kraliçe’nin adamları bizi tutarken, ‘dış güç’ paranoyalarını bırakmanın zamanı gelmedi mi?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ikidir BBC’de fena tersleniyor. Dağlık Karabağ’da işgalci ve haksız taraf olduğu yüzüne vuruluyor.

BBC dahi Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı savunuyor.

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İlkinde de yerli ve milli medyamız zevkten dört köşe olmuştu. “Kimi sevindiriyoruz, kime koz veriyoruz, kimin ağzıyla konuşuyor da biz böyle kimlerle kol kola giriyor, amaç birliği yapıyoruz” diye irkilip kendine gelmedi BBC, bir daha yaptı.

Hazır Kraliçe’nin adamları taraf değiştirmiş bizi tutarken yerli ve millici medyamız da neden paralel evrenden gerçekler dünyasına dönmesin!

‘Dış güç’ paranoyaları kaşımayı, ‘öcü geliyor’ korkusu salmayı, hayali düşman üzerine sefer düzenlemeyi, küffar tepelemeyi bırakmanın zamanı gelmedi mi?

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Akif Beki’nin yazısı