Akif Beki: Hata kabullenilmeyecek mi?

Adı batsın, terör örgütüne bin lanet, kahrolsun PKK fakat Gara şehitleri sağ kurtarılamaz mıydı? Ama operasyon niye başarılı olamadı, bu öngörülemeyecek bir sonuç ve alınacak bir risk miydi? Lakin sorumluluğu kimse üstlenmeyecek mi? Ancak hata kabullenilmeyecek mi? Çünkü başarılı olsa kahramanlığı yine böyle paylaşılacak, siyasi iradeye mal edilmeden ayrımsız herkes ortak edilecek miydi?

Aşk gibi siyasetin de fıtratında paylaşmamak var, damarlarında kıskançlık kol gezer.

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Ama bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz, sorumsuzluğu haklılaştıran bir gerekçe olamaz.

Akif Beki’nin yazısı