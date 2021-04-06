Akif Beki: Hani komplocu olsanız, ‘Bu pası kasten verdiler’ dersiniz

Emekli amirallerin temel yanılgısı, yargımızın icabında tevile, çıkarsamaya yaslanabildiğini atlamış, hesaba katmamış olmaları.

Ya da başkalarını öğütürken bazılarının su taşıyarak borçlandırdığı değirmenin, kendilerine dokunmayacağını sandılar belki.

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Hani komplocu olsanız, ‘bir ihtimal de bu pası kasten verdiler’ dersiniz.

Artık halkı acıtan yönetememe sorunlarından bir müddet daha sıyrılsın, tabanını darbe korkusuyla kenetleyip oyalasın diye, iktidara can simidi atsanız bu kadar olur.

İktidarın böyle fırsatlar kolladığını, kırıntısını dahi ziyan etmediğini çocuğa sorsanız bilirdi.

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Ha, yol ayrımlarında iktidarın eski müttefiklerinden nasıl kurtulduğunu da sorsanız, çocuk yine söylerdi size.

Akif Beki’nin yazısı