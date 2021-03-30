Akif Beki: Hala meseleyi ‘pudra şekeri’ne indirgeyerek kapatma gayreti öne çıkıyor

Lise terk, ‘pudra şekeri’ içinde yüzüyor, deli paralarla oynuyor, arabanın süper lüksüne lüks demiyor, kumar masasından kalkmıyor, gece hayatında namı yürüyor, alemlerde saçıp savuruyor, zevkinden sefasından fedakarlık yapmıyor…

Ve bu gösteriş merakıyla, bu sefahat düşkünlüğüyle Ankara, Kastamonu gibi şehirlerde dikkat çekmediği gibi… AK Parti Genel Merkezinde de kimsenin gözüne batmıyor.

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Üstüne başına giydiği servetken, haksız kazanç paçalarından akıyorken hem de. Bir Allah’ın kulu da mı sormaz, değirmenin suyu nereden akıyor diye!

Hala meseleyi Necip Fazıl’ın “Beyza Hanım, adı sanıyla kokain” dediği ‘pudra şekeri’ tartışmasına indirgeyerek kapatma gayreti öne çıkıyor.

Akif Beki’nin yazısı