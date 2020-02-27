Akif Beki: Haksızlıklarla inancını yıkıp onu dolandırıcılar karşısında korumasız bırakanlar utansın

‘Hukuk konusunda, hata yapan resmi kurum veya devlet olsa bile yargı bizi korur mu’ sorusuna, yüzde 65 ‘yargı beni korumaz’ diyor…

‘Devletin hiçbir kurumu veya memuru hukuk kuralları dışına çıkmıyor’ diyemeyenler, yüzde 78’e ulaşmış.

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‘Suç işlemedikçe kanunların ve mahkemelerin beni koruyacağına inanırım’ diyenler yalnızca yüzde 50.

Devlet ve görevlilerinin elinden, dilinden, yetkiyi kötüye kullanmayacağından emin olamayan vatandaş değil, asıl haksızlıklarla inancını yıkıp onu dolandırıcılar karşısında korumasız bırakanlar utansın.

Dolandırıcıların marifeti sanmayın; dert anlatacak ve adaletine sığınacak bir yargı bulamamaktan korkmanın kurbanı onlar.

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Akif Beki’nin yazısı