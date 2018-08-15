Akif Beki: Haç Hilal İttifakı’nı selamlıyor basınımız

Dört bir tarafımız düşmanla çevrili değilmiş, bizim bizden başka dostlarımız da varmış, görmek bugüne kısmet oldu.

Kötü günümüzde bizi yalnız bırakmayan kara gün dostlarımız, meğer ne çokmuş. Her biri, ekonomimizi izole etmeye dönük saldırıları boşa çıkarmak için yardımımıza koştu.

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Almanya teklemedi, İtalya beklemedi, Rusya ikiletmedi. Dünkü manşetler, yanımızda yer alarak kuşatma operasyonunu yarmada el uzatan, desteklerini esirgemeyenlerin uzun listeleriyle doluydu.

Arabı acemiyle Müslüman kardeşimiz de var o listede, ecnebisi gavuruyla Haçlı müttefikimiz de.

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En mücahit gazete bile Haçlı kavramını kara listesinden düşmüş, başımızdaki kara bulutlar için Siyonist tefeci çetesini suçluyordu. Evanjelist sermayeyi ayrı tutanı da var. Ama karşımızda birleşmiş bir Siyonist Haçlı İttifakı’nın estirdiği finansal terörden söz eden toptancı yok. Din savaşı yürütmek üzere ümmetin umuduna karşı bir olmuş bir Batı’dan bahis de yok…

Adını koymadan, zımni bir Haç Hilal İttifakı’nı selamlıyor hatta basınımız.

Yıldız gibi parlıyoruz diye bizi ölesiye kıskanmayan, hasedinden çatlayıp patlamayan, önümüzü kesmek için fırsat kollamayan bir Merkel bitmedi mi yanıbaşımızda! Kim inanırdı, Şansölye’nin yakınlarda bir gün dindaşı Trump’a karşı ekonomimize koltuk çıkacağı 6 ay önce söylense?…

Akif Beki’nin yazısı