Akif Beki: Ha AİHM ha Nobel, ha Orhan ha Osman

Kimi mi? Tahminim, Osman Kavala’ya gidiyor mecazi Nobel…
Teorim şu: AİHM’in, hukuki değil siyasi kararla tutuklandığına ve hemen salıverilmesi gerektiğine hükmetmesi, Cumhurbaşkanı’nı kızdırdı. İnsan Hakları Günü etkinliğinde konuşacaktı. Söz bu yılın infial uyandıran Nobel’ine gelince de, tepkisini dışa vuracağı bir fırsat buldu. Ve laf ağızdan çıktı. Yaydan fırlayan ok gibi…
Ha AİHM ha Nobel, ha Orhan ha Osman, isimlere takıldığını zannetmiyorum. Altun da kişiselleştirmemenizi istiyor.
Cumhurbaşkanı, ‘kızım sana söylüyorum gelinim sen anla’ taktiğine ilk kez başvurmuyor.