Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Ha AİHM ha Nobel, ha Orhan ha Osman

Kimi mi? Tahminim, Osman Kavala’ya gidiyor mecazi Nobel…

Teorim şu: AİHM’in, hukuki değil siyasi kararla tutuklandığına ve hemen salıverilmesi gerektiğine hükmetmesi, Cumhurbaşkanı’nı kızdırdı. İnsan Hakları Günü etkinliğinde konuşacaktı. Söz bu yılın infial uyandıran Nobel’ine gelince de, tepkisini dışa vuracağı bir fırsat buldu. Ve laf ağızdan çıktı. Yaydan fırlayan ok gibi…

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Ha AİHM ha Nobel, ha Orhan ha Osman, isimlere takıldığını zannetmiyorum. Altun da kişiselleştirmemenizi istiyor.

Cumhurbaşkanı, ‘kızım sana söylüyorum gelinim sen anla’ taktiğine ilk kez başvurmuyor.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Bugün, Orhan Pamuk da Erdoğan’ın ‘Nobel’i hak edenler’ listesinde!

Dün Nobel komitesinin ‘Türkiye’den bir terörist’e ödül verdiğini söylerken Prof. Aziz Sancar’ın hak ettiğini belirten ve dolayısıyla ülkeden iki isim Nobel aldığı için, “Orhan Pamuk’a ‘terörist’ dedi” yorumlarına neden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Pamuk’u da ‘hak edenler’ listesine dahil etti.

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