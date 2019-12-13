Akif Beki: Gülerce’nin davranışları, AK Parti’ye mi daha çok yarar, yeni parti kuranlara mı?

Bir yanda; başbakanlık ve genel başkanlık yapmış, iktidara hatırı sayılır emeği geçmiş Ahmet Davutoğlu ayrı parti kuruyor.

Diğer yanda ise 40 yıl alkış ağalığını yaptığı FETÖ çıkmaza girince, dümeni iktidar şakşakçılığına kıran her devrin amigoları…FETÖ’den dönen Hüseyin Gülerceler… “Anlaşılan Davutoğlu, FETÖ’den intikal eden ‘belgelerle’ bir saldırı başlatacak. Ardından Ali Babacan’a alan açılacak” kara propagandaları döşeniyor.

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Gülerce, demokratik yarış için ayrı siyasi parti kurmayı, FETÖ güdümlü yasadışı, gayrimeşru ve antidemokratik saldırı gibi gösteriyor.

İktidara yaranıp ödüllü aferin kapmaya oynayanlar, Babacan ve Davutoğlu’na sataşmayı kestirme yol haline getiriyor vesair.

Hadi söyleyin, Erdoğan’la AK Parti’ye asıl zararı bu ikisinden hangisi veriyor?

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Üstü kapalı kalmasın peki. Gülerce’nin sunduğu hizmet, savunma gayreti içine girdiği AK Parti’ye mi daha çok yarar, yeni parti kuranlara mı? Hangisi için daha hayra ve makbule geçer?

Akif Beki’nin yazısı