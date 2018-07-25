Akif Beki: Gözünü karartmış popülist siyasetçinin tıynetinde bu var

Arap azınlığı, dini ve diliyle ikinci sınıf vatandaşlığa düşüren düzenleme, Netanyahu’nun başının altından çıktı.

Netanyahu, siyonizm olsun diye siyonistlik, faşizm olsun diye faşistlik yapmıyor oysa. Amacı, ırkçılık da değil.

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Görünen amacı, seçim kazanmak; gerisi birer araç…

Kötülük yapıyor ama kötülük olsun diye değil. Halk çoğunluğunu buradan yakalayacağını düşündüğü için…

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Popülizm yapıyor yani, sınır tanımadan dini ve etnik duyguları sömürme popülizmi.

Seçimlere hazırlanıyor…

Çoğunluğu kafalama, aşırı sağ oyları tavlama stratejisi izliyor.

Popüler talep görse, faşizm yerine komünizm de yapmayacağı ne malum!

İcab ettiğinde tankla, topla, Filistinlilere bomba yağdırarak yürütmüyor mu kampanyasını?

Gözünü karartmış popülist siyasetçinin tıynetinde bu var.

Her şarlatanlığa tevessül eder, başvurmayacağı şaklabanlık yoktur.

İşte bu yüzden, Erdoğan’ın müdahale çağrısını, popülist aşırılıkla mücadele çağrısı olarak alıyorum. Ve aynen katılıyorum, dur demek bir insanlık görevi.

Akif Beki’nin yazısı