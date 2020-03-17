Akif Beki: Geçen haftadan bu yana, cami kararına etki edecek ne değişti?

Başkan Ali Erbaş Hoca, ancak dün camilerde toplu ibadete ara verildiğini ilan edebildi.

Peygamber zamanından örnekler vererek, sahabelerin de uyguladıklarını belirterek bu kararı açıkladı Erbaş.

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Oysa geçen haftadan bu yana, karara etki edecek ne değişti?

Salgın daha bir ciddiyet kazandı derseniz…Tehlikenin ciddiyeti ve boyutlarıyla ilgili dün sahip olunan bilgiler, geçen hafta da devlet kurumlarında vardı.

Fıkıhtaki yerinden şüphe ederseniz…İnsan hayatına bir tehlike oluşturması halinde, camilerde cemaatle namazı iptalin dince emredildiği, dünkü netlikte çağlardır biliniyordu.

Akif Beki’nin yazısı