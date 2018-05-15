Akif Beki: Filistin’in yanında ‘Hilal ile savaşta’ oldukları söylenen Haçlılardan da kafi miktarda var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 58 kişinin ölmesi 2 bin 700 kişinin yaralanmasıyla ilgili “Bu soykırımı lanetliyorum. İsrail bir terör devletidir. Bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır” dedi.