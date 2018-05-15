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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Filistin’in yanında ‘Hilal ile savaşta’ oldukları söylenen Haçlılardan da kafi miktarda var

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Arap Birliği ağırdan almakla, sağa sola yalpa vurarak oyalanmakla, oldu-bittiden sonra göstermelik tepkiler vermek için zaman kazanmakla meşgul.

Sonuç; Trump’ın kanlı emrivakisine direniş cephesinde Haç ve Hilal kendi içlerinde ayrışırken dışladıklarıyla buluşuyor.

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Haklı davasında Filistin halkının yanında yer alanlar arasında ‘Hilal ile savaşta’ oldukları söylenen Haçlılardan da kafi miktarda var.

Ayağı yere basmayan komplocu dünya görüşlerinden gerçekler dünyasına dönmenin tam sırası.

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Mevcut kompozisyon bir imkan sunuyor. Ve bu imkanı, ‘Haç-Hilal savaşı’ gibi fantastik kurgulara, emperyalizmle mücadele edenlerle etmeyenlerin küresel kamplaşması gibi gerçeküstü kuruntulara feda etme lüksü yok.

Akif Beki’nin yazısı 

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