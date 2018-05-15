Akif Beki: Filistin’in yanında ‘Hilal ile savaşta’ oldukları söylenen Haçlılardan da kafi miktarda var

Arap Birliği ağırdan almakla, sağa sola yalpa vurarak oyalanmakla, oldu-bittiden sonra göstermelik tepkiler vermek için zaman kazanmakla meşgul.
Sonuç; Trump’ın kanlı emrivakisine direniş cephesinde Haç ve Hilal kendi içlerinde ayrışırken dışladıklarıyla buluşuyor.
Haklı davasında Filistin halkının yanında yer alanlar arasında ‘Hilal ile savaşta’ oldukları söylenen Haçlılardan da kafi miktarda var.
Ayağı yere basmayan komplocu dünya görüşlerinden gerçekler dünyasına dönmenin tam sırası.
Mevcut kompozisyon bir imkan sunuyor. Ve bu imkanı, ‘Haç-Hilal savaşı’ gibi fantastik kurgulara, emperyalizmle mücadele edenlerle etmeyenlerin küresel kamplaşması gibi gerçeküstü kuruntulara feda etme lüksü yok.