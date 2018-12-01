Akif Beki: FETÖ’cülük işte budur

Kumpas kuruyorsun ama kurduğun kumpas, kurbanını kumpasçılıkla suçlamaya dayanıyor.

Sahte delil ve suç uyduruyorsun ama uydurduğun suçlama, hedefini suç ve delil uydurmaktan yargılamayı amaçlıyor.

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Devlet içinde silahlı terör örgütü kurmaktan dava açıyorsun. Ama dava açtıkların, aslında senin bir silahlı terör örgütü olduğunu ortaya çıkarmalarından korktuğun kimseler.

Ergenekon davasında gelinen son, bu dehşetengiz oyunu görmeyen gözlere de ilan ve teşhir ediyor şimdi.

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Kendi gerçek yüzünü gizlemek için kılıktan kılığa giren, binbir surat bir bukalemunsun.

Riyakarlık, kamuflajın olmaktan çıkmış, kişiliğin olmuş. Kişiliksizlik, artık benliğini saran bir deriye dönüşmüş.

Taktığın maskelerin altındaki kimliği, aslında kim olduğunu kendin bile unutmuşsun.

FETÖ’cülük işte budur.

Akif Beki’nin yazısı