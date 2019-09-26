Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: FETÖ mağduru KHK’lılar da Ilıcak gibi adaleti siyasetten bekliyor

(Ilıcak) Üç yıldır cezaevinde yatıyor, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu ve bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı’nın bu af dileğine ne tepki verdiğini bilmiyoruz ama FETÖ’nün canını yaktığı kumpas mağdurlarından tepki var.

Reklam

Özrü, önce hayatı karartılan FETÖ mağdurlarından dilemesi gerektiğini söylüyorlar. Haklılar da…

Ölüme terk edilmişlik dışında, Ilıcak’la buluştukları bir duygu daha var. Yargıdan aldıkları takipsizlik ve beraat kararları bile mağduriyetlerini gidermeye yetmediği için, adaleti siyasetten bekliyorlar.

Özür, af dilemek açısından tabii ki benzer değil konumları, Ilıcak’tan ayrılıyorlar. Fakat OHAL Komisyonu’nda bulamadıkları şeyi, onlar da siyasi iradede arıyor.

Reklam

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.

Başka şehirlere zaman yolculuğu

Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...