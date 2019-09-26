Akif Beki: FETÖ mağduru KHK’lılar da Ilıcak gibi adaleti siyasetten bekliyor

(Ilıcak) Üç yıldır cezaevinde yatıyor, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu ve bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı’nın bu af dileğine ne tepki verdiğini bilmiyoruz ama FETÖ’nün canını yaktığı kumpas mağdurlarından tepki var.

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Özrü, önce hayatı karartılan FETÖ mağdurlarından dilemesi gerektiğini söylüyorlar. Haklılar da…

Ölüme terk edilmişlik dışında, Ilıcak’la buluştukları bir duygu daha var. Yargıdan aldıkları takipsizlik ve beraat kararları bile mağduriyetlerini gidermeye yetmediği için, adaleti siyasetten bekliyorlar.

Özür, af dilemek açısından tabii ki benzer değil konumları, Ilıcak’tan ayrılıyorlar. Fakat OHAL Komisyonu’nda bulamadıkları şeyi, onlar da siyasi iradede arıyor.

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Akif Beki’nin yazısı