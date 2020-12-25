Akif Beki: Faiz lobisi şimdilik rahat, yeni yılın favori öcüsü ezan düşmanları seçildi

Camiler ve minareler İBB’ye mi bağlı ki Türkçe ezan okutsunlar, Türkçe namaz kıldırsınlar.

Diyanet, Kur’an’ın tercümesini okumayı uygun ve gerekli ama ona Kur’an denilmesini caiz görmüyor. Sorun ne öyleyse, aksini diyen kim, bu uyarı nereden icap etti!

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İBB’nin Şeb-i Arus etkinliğinden türetilen zorlama ve yapay bir tartışma bu.

Mevlevi ayini, sema gösterisi ibadet mi ki, Türkçe ibadet tepkisine sebep olsun!

Onun dışında, Kur’an’ı Türkçe mealinden okumakta sakınca bulunmadığını, hatta dini sağlıklı ve doğru öğrenmek için gerekli olduğunu Diyanet de söylüyor.

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Olanlar şunu gösteriyor. İktidar, 2021’de de “Ben gidersem ezan düşmanı öcüler gelir” diyerek rakiplerini karalamayı, dini kullanmayı sürdürecek.

Yasaklamak, susturmak isteyen varmış gibi, ezanları susturmama vaadiyle oylarını koruma denemelerine devam edecek.

Faiz lobisi şimdilik rahat, yeni yılın favori öcüsü olarak yine ezan düşmanlarının seçildiği belli.

Akif Beki’nin yazısı