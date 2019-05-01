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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Erdoğan toplumu kutuplaştırma sorumluluğunu cumhur ittifakından atmak istiyor

İktidar partisi genel sekreteri, şehit cenazesinin başında ve saldırılar başlamadan hemen önce ana muhalefet lideriyle tokalaşmayı reddediyor, elini geri çeviriyor.

Türkiye İttifakı teklifi neden ölü doğdu, Bahçeli’nin karşı çıkması yüzünden mi başlamadan bitti sorusunun cevabı işte o sahnede saklı.

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Cumhurbaşkanı, toplumu kutuplaştırma sorumluluğunu Cumhur İttifakı’nın üstünden atmak istiyor. ‘Günah iktidardan gitti, bak biz helalleşmek, kin ve düşmanlığa tahrik söylemlerine son vermek istiyoruz’ mesajı biraz da.

‘Eğer kucaklaşmak yerine hala kutuplaşıyorsak suçlusu CHP’dir, günahı vebali muhalefetin boynuna yıkılsın’ın altyapısını hazırlıyor.

Erdoğan’ın “CHP’nin kutuplaştırma siyasetiyle kültür ve inancımıza uygun şekilde mücadele edeceğiz” diye vaat ettiği şey bu değilse nedir? Başka bir anlam çıkar mı?

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Akif Beki’nin yazısı

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AKP’li yetkili: YSK’nın kararına göre ittifakın durumu belli olur

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