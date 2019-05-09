Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Erdoğan mağduriyetini gidermek için üç kez AİHM kapısını çalmadı mı?

Sadece içeride değil, dışarıda dünyaya da bizzat iktidar sahipleri tarafından çok kez şikayet edilmedi mi bu yüzden yargı tasarrufları?  

Başörtüsü yasağı ile düşünce ve siyaset özgürlüğüne aykırı yargı kararları, çatır çatır AİHM’e götürüldü. Yerli ve milli yargıda bulunamayan adalet, Strazburg mahkemesinde aranmadı mı?  

Reklam

Umutmayın ki Erdoğan’ı okuduğu bir şiir yüzünden belediye başkanlığından düşüren, siyasetten yasaklayan ve 4 ay hapis yatıran da 1998’de Yargıtay’ca onaylanan bir mahkeme kararıydı. Mağduriyetini gidermek için üç kez AİHM kapısını çalmadı mı? 

Yeni Şafak gazetesi de 2002 başında polis baskınına uğradığında, Avrupa Konseyi haklar sözleşmesine sığındı. Hangi maddelerin devletimizce ihlal edildiğini sayıp döktüğü bölüme de “Avrupa’ya rezil oluyoruz” ara başlığı atmadı mı? 

Avrupa’ya rezil olmamak mühimdi o zaman, Avrupa Konseyi sözleşmesine uymak ve dünya demokrasi liginde küme düşmemek de çok mühimdi. 

Reklam

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...