Akif Beki: Erdoğan CHP seçmenini, partinin yönetici sınıfından ayrı tutmaya özen gösterirdi

Duyar duymaz dil sürçmesi, anlam kayması olmalı dedim.

Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli’de Türkiye gerçeklerinden kopuk, fanatik ve tuzu kuru bir seçmen kitlesinin yaşadığını, ülke yansa umurlarında olmadığını söylemişti Cumhurbaşkanı.

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‘Seçim sonuçlarına bakın görürsünüz’ demişti.

Kullandığı tabirle ‘Türkiye pastasının kaymağını onlar yiyor’du.

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Ama onlara bu kaymağı ikram eden iktidarı hakkıyla takdir edemiyor, oylarını AK Parti yerine götürüp CHP’ye vermeye devam ediyorlardı.

O yüzden de umutsuz vaka, bir o kadar da asalak ve nankör müydüler?

Hayır, bunu kastetmemiştir…

Daha önce CHP seçmenini, partinin yönetici sınıfından ayrı tutmaya özen gösterirdi.

Parti yönetimini yerden yere vurup, ‘CeHaPe zihniyeti’ni kıyasıya yererken bile CHP’ye gönül veren kardeşlerini özellikle tenzih ederdi.

Doğrudan seçmene dönük kırıcı ve ayrıştırıcı konuşmamaya, başa kakmamaya, incitmemeye çalışırdı.

Bir kenara bırakılacak bir dikkat ve duyarlılık olmadığı için, Erdoğan’ın bundan vazgeçtiğine ihtimal veremiyorum.

Siyasi tercihinden dolayı horlanmanın, aşağılanmanın, ikinci sınıf vatandaş, hatta parya yerine konmanın, ‘bidon kafalı’ ve ‘göbeğini kaşıyan adam’ hakaretlerine maruz kalmanın ne olduğunu en iyi bilen tabanın lideri çünkü.

Seçim zaferleri sonrası yaptığı ‘balkon konuşmaları’na o kucaklayıcı dil boşuna mı hakim!

Akif Beki’nin yazısı