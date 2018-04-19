Akif Beki: Erdoğan, baskın seçime daha baskın bir seçim teklifiyle mi karşılık verdi?

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Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne söyleyeceğini can kulağıyla dinledim.

Fakat burası hala spekülasyona açık.

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Erdoğan, baskın seçime daha baskın bir seçim teklifiyle mi karşılık verdi? Kendi dışında kurulan bir oyunu, karşı oyun kurarak mı bozdu? ‘Sürprize sürpriz’ mi dedi, ‘öyle olmaz böyle olur’ mu demeye getirdi?…

Hiçbiri muallakta değil. Bahçeli’yle bir fikir ve anlayış birliğine vardıklarını kendi ikrarından biliyoruz.

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Sadece ne zaman ve nasıl oldu diye, perde arkasına henüz vakıf değiliz.

Siyasetin kapalı kutusu, sır küpü Devlet Bahçeli.

Ortağını değilse bir başkasını faka bastırmak istemiş olmalı. Rakiplere hazırlanma süresi tanımamak gibi bir hesabı yoksa, istenmeyen parti ve adaylar da yetişip girebilecekse, mantığı nedir apar topar baskın seçimin?

Parti çıkarı yok bu telaşta, tek amaç sistemdeki belirsizliği bir an önce gidermek mi yani?

Akif Beki’nin yazısı