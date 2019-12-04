Akif Beki: Erdoğan, AKP lideriyken onayladığını Cumhurbaşkanı’yken veto etti ama kararı AKP sözcüsü açıkladı

Erdoğan, AK Parti lideri olarak onayladığını varsaydığımız yasayı Cumhurbaşkanı olarak veto etti. Fakat bunu Cumhurbaşkanlığı değil AK Parti Sözcüsü açıkladı. Yok mu maytaba alınacak bir kafa karışıklığı?

AK Parti grubunun, Erdoğan’dan habersiz, sormadan ya da ona rağmen ‘Evet’ demiş olamayacağı üzerine kurulu bütün vodvil taşlamaları…

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Ve Erdoğan’ın görevlerinden biri, onaylamasını gerektirirken öbürü, aynı şeyi reddetmesini icap ettirebiliyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla dün ifade ettiği üzere, ‘bir tarafta sermayenin çıkarları bir tarafta halkı varsa’ halkın zararını ‘kabul etmesi mümkün değil.’

Akif Beki’nin yazısı