Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: En popülist ve en sansasyonel vaaz şovu Nihat Hoca’da

İtiraf ediyorum, tövbemi bozdum; geçen sahurda neler karıştırıyor diye açıp Nihat Hatipoğlu şovu tekrar izledim.

Geçen sahur baktım da o günden bugüne pek bir şey değişmemiş. Aynı hisli performans, aynı ürpertici tezgahtarlık devam ediyor.

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Ekranların, açık ara en gösterişli, en acılı, en coşkulu, en karmaşık duygular yaşatan vaaz şovu Nihat Hoca’da. En dramatik ve en arabeski… En popülisti ve en sansasyoneli de…

Reşit olmayan 13 yaşındaki Ermenistanlı çocuğa canlı yayında Kelime-i Şehadet getirterek Müslüman yaptı, din değiştirtti; kopardı reytingleri, ilgi alakayı patlattı, havalara uçurdu ekran cemaatini…

Akif Beki’nin yazısı

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