Akif Beki: Ekonomi, darboğazdan geçiyor; yokmuş gibi yapınca da sorunlar çözülmüyor

Reuters duyurdu; Hazine ve Merkez Bankası yetkililerimiz, dolar ihtiyacımızı karşılamak için İngiltere Merkez Bankası’yla görüşüyormuş. Anlaşmaya da yaklaşılmış.

Doğrusu bu. Yanlış olan, “Liraya Londra merkezli saldırı başlatıldı, küresel tefeci çetesi işbaşında” mavalları okumak.

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Ekonomi, darboğazdan geçiyor. Sorun yokmuş gibi yapınca da sorunlar çözülmüyor. Yüzleşmedikçe büyüyorlar üstelik. Algıyı değil gerçekleri yönetmeye odaklanmadan atlatamayız.

Millet canla cüzdan arasında sıkışmış. Aş, iş, yoksulluk gibi öncelikli, acil sorunlar halledildi de… Sıra, semboller üstünden içeride, dışarıda kutuplaşmaya mı geldi? Her dert bitti, Ayasofya’da namaz kılmakla CHP’nin İş Bankası hisselerini Hazine’ye almak mı kaldı?

Akif Beki’nin yazısı