Akif Beki: Düşünün; AK Parti gibi kendinize karşısınız, kendi geçmişinizle kavgadasınız

Sosyal medyayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ‘düzene sokacak’, terbiye edeceklerdi.

Küfür ve hakaret, mevcut yasalarda zaten suçtu. Altından ne yasak çıkacak diye merak ediliyordu.

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Paketteki sürprizlerden biri belli oldu: ‘Unutulma hakkı’ getirilecekmiş.

Düşünün; AK Parti gibi kendinize karşısınız, kendi geçmişinizle kavgadasınız, kendi kendine muhalefet eden bir iktidarsınız.

Dün şiddetle savunduğunuz ne varsa bugün daha hararetle ret ve inkar etmeye başlamışsınız.

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Ama dünün gölgesi yakanızı bırakmıyor.

Unutulma hakkı; internetteki sabıka kaydınızı temizlemek, geçmişten arınmak demek.

Artık ayağınıza dolanmayacak eskiden kim olduğunuz ve ne yaptığınız.

Kilometreyi sıfırlamayı kim istemez de… Zorluk, siyasetçiyi yıpratan haberleri arşivden temizlemeye kılıf uydurmakta.

Güncelliğini kaybettiği ve bilinmesinde kamu yararı olmadığı nasıl söylenebilecek mesela?

Akif Beki’nin yazısı