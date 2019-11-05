Akif Beki: Dur durak dinlemiyor, nerede bir vukuat, Mustafa Yeneroğlu orada

Dur durak dinlemiyor, nerede bir vukuat, Mustafa Yeneroğlu orada.

Pazar günü, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile münakaşalarına denk geldim. Muhatabını tuşa getirmiş, yerden yere çalıyordu.

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Konu ne mi?

Gaziantep emniyeti, barışçıl bir gösteriye niçin müdahale ettiklerini, anayasal bir hak olan eylemi ne demeye zor kullanarak dağıttıklarını izaha soyunmuş. Bunun gayreti içine girerken ağızlardan birtakım tuhaf cümleler kaçmış. Göstericileri ‘dini istismar eden bir oluşumun sözde liderine destek’ vermeye çalışmakla suçlayan ifadeler…

Akif Beki’nin yazısı