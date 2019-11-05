Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Dur durak dinlemiyor, nerede bir vukuat, Mustafa Yeneroğlu orada

Dur durak dinlemiyor, nerede bir vukuat, Mustafa Yeneroğlu orada.

Pazar günü, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile münakaşalarına denk geldim. Muhatabını tuşa getirmiş, yerden yere çalıyordu.

Reklam

Konu ne mi?

Gaziantep emniyeti, barışçıl bir gösteriye niçin müdahale ettiklerini, anayasal bir hak olan eylemi ne demeye zor kullanarak dağıttıklarını izaha soyunmuş. Bunun gayreti içine girerken ağızlardan birtakım tuhaf cümleler kaçmış. Göstericileri ‘dini istismar eden bir oluşumun sözde liderine destek’ vermeye çalışmakla suçlayan ifadeler…

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Yarım asırlık tersane devi konkordato istedi

Askeriyeye gemi üretimi yapan yarım asırlık Selah Tersanesi konkordato istedi. Şirketin yanısıra şirket yöneticileri için de yapılan başvuru sonrası mahkeme konkordato komiseri ataması yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...