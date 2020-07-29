Akif Beki: Dünya çalkalanıyor, iddiaların göbeğinde Türkiye, toplumun ruhu bile duymuyor

Dünya çalkalanıyor, duyarlılık nöbeti salgın gibi yayılıyor, küresel markalar Çin malına görülmemiş boykot başlattı.

Medya duyarsızlığı sağ olsun, iddiaların göbeğindeki Türkiye’de, toplumun ruhu bile duymuyor bu zelzeleyi.

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İddiayı, insan hakları savunucusu Human Rights Watch’ın direktörü Kenneth Roth da ifşa etti.

Deniyor ki:

“Türkiye, Çin’den finansman desteği arıyor, sığınmacı Uygurları Çin’e doğrudan iade etmiyor ama ihtiyacı yüzünden kıramıyor kızdıramıyor da, istediği Uygurları Tacikistan gibi üçüncü ülkeler üzerinden Çin’e geri yolluyor, onlar da zulüm kamplarına koyuyorlar…”

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Dünkü Karar’ın manşetindeydi. Davutoğlu başta, muhalefetin gündemine girdi. Dünya günlerdir ayakta, yer yerinden oynuyor.

Fakat koca ‘dava’ medyası, bir Özkök kadar olamıyor.

Sorsanız; Ertuğrul Özkök magazin gazetecisi, pop-sosyolog, yaşam tarzı yazar. Onlarsa dertlidir, büyük davaları var…

Gelin görün ki…Özkök, cumartesi yazısını dünyadan Çin’e yükselen tepkilere ayırır. Onlar başlarını öbür yana çevirerek depremin geçip gitmesini bekler.

Akif Beki’nin yazısı