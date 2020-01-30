Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Dün okuduklarım yeni zirve, gazetecilik mesleğinde büyük sıçrama

Refakatçi gazeteciler, Afrika seyahatinden dönerken uçakta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir soru-cevap imkanı yakalamış ve bu fırsatı en mükemmel şekilde değerlendirmenin gayreti içine girmişler.

Mübalağasız söylüyorum, dün çıkan söyleşide okuduklarım yeni bir zirveye işaret ediyor. Gazetecilik mesleğinde büyük bir sıçrama bu, hımbıl adımlarla kaydedilmiş ufaktan bir ilerleme gibi küçümseyemezsiniz.

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En üste yazarım, şuna bittim mesela, böylesi daha sorulmadı:

“Soru: CHP şu anda ana muhalefet gibi görünüyor ama ana muhalefetten ziyade analara muhalefet eden bir tarzı var. Diyarbakır’da HDP İl Binası’nın önünde çalınmış evlatlarını bekleyen anneler var. Onlar ana gündemden düşmek istemiyorlar ve sizlere teşekkür ediyorlar. Onlara bir mesajınız var mı?”

Cevaba ihtiyaç bırakmayan zor soru da nasıl sorulurmuş görsün alem!

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Akif Beki’nin yazısı

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