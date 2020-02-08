Akif Beki: Dün AK Parti’nin medyadan şikayeti neyse, bugün CHP’ninki de üç aşağı beş yukarı aynı

Dün AK Parti’nin medyadan şikayeti neydiyse, bugün CHP’ninki de üç aşağı, beş yukarı aynı.

Medya boykotuna dün AK Parti’nin başvurma gerekçeleri neydiyse, bugün CHP’ninkiler de onlar.

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Dün AK Parti boykot başlatırken ne kadar haklıydıysa, bugün CHP de o kadar.

CHP; CNN Türk’ün tek taraflı yayın yaptığı, konuk seçiminde denge gözetmediği, kendilerine adil ve düzgün ifade hakkı tanımadığı, iktidarın borazanına ve propaganda aygıtına dönüştüğü gibi gerekçeler öne sürüyor…

İktidarın dünkü gerekçelerinden farkı ne?

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CHP; muhalefete göstermelik yer verip tarafgirliklerini maskelemelerine, yansızmış numarası yapmalarına alet olmayacakmış. Bu tiyatroyu, figüranlığını oynayarak meşrulaştırmayı reddediyormuş. Kendilerini daha fazla kullandırtmayacaklarmış…

İktidarın dünkü boykot mantığından eksiği yok da fazlası mı var?

Akif Beki’nin yazısı