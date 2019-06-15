Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Dudak uçuklatacak seçim fetvaları

Bu da oldu. Yeni Şafak’ta son iki gün, dudak uçuklatacak seçim fetvaları kaleme aldı Prof. Hayrettin Karaman. İnanmayan, dünkü “Doğrucu Davud olmak” ve önceki günkü “Kötüyü ayıklamak” başlıklı yazılarına baksın.

İktidara zarar verecekse doğruları söylemek neden yanlış, hadis yorumları ve menkıbelerle bir güzel gerekçelendiriyor.

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Muhalefete yarayacaksa yönetenlerin yanlışlarını dile getirmek dinen ne gibi sakıncalar içeriyor, merak edenler göz atabilir.

Kısa özet geçiyorum; iktidarlar adalet, hakkaniyet, likayat, dürüstlük konularında hataya düşebilir, çürüme ve bozulmalar yaşayabilir, doğruluktan sapabilir. Ama düşmana (siyasi muhalefet oluyor) koz verecekse bunlardan şikayet etmek caiz değil, buna meşrudur diyemezmiş Hoca.

Hangi şartlar altında yalan söylemenin ve gerçeği saklamanın caiz olduğunu da  ayrıntılı açıklıyor bize.

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Akif Beki’nin yazısı

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