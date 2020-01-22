Akif Beki: Diyanet böyle hissediyorsa cemaat ne haldedir, siz hesap edin!

İBB’nin İstanbul’a ayırdığı yıllık yatırım bütçesi 10 milyar lira. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan açıklamıştı. Kanal İstanbul, 25 milyar Avroluk İstanbul Havalimanından daha pahalıya mal olacak, daha yüksek bütçeli olacaktı. Bu da maliyeti asgari 130 milyar liradan başlayacak, çok daha üstünde bir rakama patlayacak demektir.

İstanbul’un en az 13 yıllık yatırım bütçesini bir kalemde yutacak, inşası 8 yıldan aşağı sürmeyecek bir karadelik gibi görünmesi bundan.

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Diyanet’in dahi enflasyonla mücadelenin kazanılacağına inancını yitirdiği, ekonomi yönetimine güvenmediğini saklayamadığı, paramızın eriyerek enflasyona yenileceğini öngördüğü faiz fetvasını hatırlayın!

Dolar karşısında TL’ye sahip çıkmaya, enflasyonla mücadeleyi desteklemeye çağırmak için hutbe okutan Diyanet böyle hissediyorsa cemaat ne haldedir, siz hesap edin!

Akif Beki’nin yazısı