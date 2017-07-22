Akif Beki: Deniz Yücel’le Peter Steudtner gerçekten casus ve terörist değilse…

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Deniz Yücel’le Peter Steudtner’i, Almanlara ders vermek için tutukladığımız izlenimi uyandıracak tepkiler akıllıca mı?

‘Bağımsız yargı’ kılıfı altında yaptıklarını biz de onlara mı yapıyoruz yani?

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İyi de tutuklananlar gerçekten casus ve terörist değilse, hükümetlerinin hatasını suçsuz insanlara ödettiğimiz sonucu çıkmaz mı? Alman devleti bize yanlış yapıyorsa, Alman yargısı bize yamuk yapıyorsa… Önümüze gelen Alman vatandaşını rastgele tutup o günahın cezasını suçsuz vatandaşlarına kesebilir miyiz?

Almanya’yla soğuk savaş var aramızda ve çoğu konuda haklıyız. Fakat tepki biçimimiz, haklı davamızda bizi haksız duruma düşürmez mi? Onlara, hak etmedikleri halde haklı ve doğru çıkma demagojisi için bir fırsat kazandırmaz mı?

Peter Steudtner hangi gerekçeyle tutuklandı diye bakıyorsunuz…

Her protesto ya da gösterinin kaosa dönüşme ihtimali bulunduğundan… Kaos çıkarmayı da terör örgütleri istediğinden… Toplantı ve gösteri suretiyle, asıl kasıtları terör örgütlerinin amacına hizmettir. Kuvvetli şüphe vardır. Teröre yardım etmekten hapsine mi?

Teröre destek ve casusluk suçları böyle esnek tanımlanırsa, bu kapsama sokulamayacak kimse kalır mı peki dışarıda?

…‘İğrenç karalamaları’na, ‘küstah tehditleri’ne… Ciddi suç delillerini ortaya koyarak cevap vermek daha etkili olmaz mıydı? Çirkin iftiralarını bir çırpıda suratlarına çarpıp onları rezil etmek varken neden uzatıyoruz, anlayan bana da anlatsın.

Akif Beki’nin yazısı