Akif Beki: Deizme nihai ve ölümcül darbeyi şöyle vurdu Hoca…

Nitekim Erbaş Hoca, deizmin gençler arasında hızla yayıldığına dair tartışmaları, böyle bir müdahaleyle noktaladı.

Deizme nihai ve ölümcül darbeyi şöyle vurdu Hoca…

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TRT Haber’e çıktı ve bu dinsizleşme akımının ipliğini pazara çıkardı.

Konuşulanları abartılı bularak başladı, asılsız şayia ve söylentilere indirgeyerek üstüne gitti.

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‘Millet daha tanımıyor, anlamını bile bilmiyor, bilse yüzüne bakmaz ama bu bilgisizlikten faydalanarak deizmi allayıp pullayıp batılın propagandasında kullanan bir plan var’ diyerek, dinsizleşmenin arkasındaki gizli ve sinsi planı deşifre etti.

(…)

Yok sayarsanız, hangi olgu yenilgiye uğramaz karşınızda, hangi gerçek alt olmaz! Din tacirliğiyle hurafeci hokkabazlıklara tepkinin, kendini deizm şeklinde dışavurabildiğinin lafını dahi etmeden üstelik…

Nasılsa küfür ve inkar cehennemi boylamış, hak batıla üstün gelmiş ve Diyanet meydandan galip ayrılmıştır, daha ne diye kurcalasın gerisini.

Akif Beki’nin yazısı