Akif Beki: Damat olmasa bu görevlere layık görülür müydü?

Albayrak, damatlığı sebebiyle önyargılara kurban gitti deniyor…

Damat olmasa yine kişisel donanım ve meziyetleriyle bu görevlere layık görülür müydü?

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Kritik bakanlıklara atanmasa, kamu görevleri ütslenmese sırf damat olduğu için yine eleştiri oklarına hedef seçilir miydi?

Ayrıca muhalefet, Gara operasyonundan dolayı toplumdaki öfkeyi terör örgütü PKK’dan uzaklaştırmak için Albayrak’ın üstüne gidiyorsa…Bu Bay Kemal’in bir komplosuysa, hedef şaşırtmayı amaçlıyorsa…

Bay Kemal dün niye Gara sorularını unutturmadı, fırsat varken konudan niçin uzaklaşmadı? İstanbul seçimlerine müdahale için mektup yazdırılan Apo’ya, rehinelerin kurtarılması için neden mektup yazdırılmadığını ne maksatla yine kurcaladı?

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Akif Beki’nin yazısı