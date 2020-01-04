Akif Beki: Damadı üzerinden asıl Arınç mı cezalandırılmak isteniyor?

Yüzleşmekten kaçınamayacağımız bir soru: FETÖ davalarının ‘damat’ sanıklarına, şöhretin bedeli gibi bir bedel mi ödetiliyor? Suçları damat olmak mı, kayınpederlerinin siyasi günahlarının kefaretini mi ödüyorlar?

Aklınıza hemen Bülent Arınç’ın damadı etrafında kopan fırtına gelecektir.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, damat Ekrem Yeter’in beraatine medya üzerinden itiraz etmiş, Arınç da cevap vermişti.

Bu atışmada hangi taraf haklı, hangisi haksız; suçlama ve savunma argümanlarına bakarak bir fikre varabilirsiniz.

Fakat soruyu şöyle sorduğunuz andan itibaren işin rengi değişir: Ekrem Yeter, Arınç’ın damadı olmasa hala bu tartışmanın konusu olur muydu, beraati yine de göze batar, tepki çeker miydi?

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Yani, damadı üzerinden asıl Arınç mı cezalandırılmak isteniyor?

Akif Beki’nin yazısı