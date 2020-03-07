Akif Beki: ‘Daha fazla bakmaya mecbur muyuz’ diline geçişe, İdlib sancısından çok İstanbul seçiminin kaybı neden oldu

Moskova Mutabakatı, İdlib krizini ve yeni bir kitlesel mülteci dalgası tetikleme potansiyelini dondurdu.
Ama Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Anadolu Ajansı üzerinden hemen mesajı çaktı. ‘AB yanlış anlamasın, boşa sevinmesin, mülteci politikamızdaki değişiklikten geri adım yok’ diye.
‘Ensar-Muhacir kardeşliği’ söyleminden niye vazgeçildiğine dair son tezimi teyit ediyor bu da.
‘Daha fazla bakmaya, beslemeye mecbur muyuz’ diline geçişe, İdlib sancısından çok İstanbul seçimlerinin kaybı zorlamış görünüyor.