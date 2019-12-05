Akif Beki: Cumhurbaşkanını kim yanılttı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT’ye çıkarak termik santral yasasıyla ilgili tutarsızlığı açıklamaya çalıştı.

Fakat getirdiği açıklama da açıklanmaya muhtaç. ‘Bu çarpıklığa kim yol açtı’ sorusu, gizemini koruyor.

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Halk yerine sermayeyi seçen görüş, nasıl oldu da iç istişarede ağır basabildi? Sağduyu niye o zaman galip gelemedi?

Kim ağırlık koyarak sermaye lehine parti yönetimini etkiledi, Cumhurbaşkanı’nı kim yanılttı? Ve ne değişti de bu yanılgı fark edildi? Sorumluları hakkında ne yapılıyor?

Bilinsin ki Ünal’ın izahatı bu gizemi azaltmıyor, daha da arttırıyor.

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Akif Beki’nin yazısı