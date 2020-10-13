Akif Beki: Cumhur ittifakı, muhalefette çatlak meydana getirinceye dek sandığa direnecektir

Millet İttifakı, eli kulağında, kapıdaymış gibi sandıkların kurulmasını bekliyor.
Ekonomideki kötüleşmeler karşısında iktidarın daha fazla dayanamayacağı öngörüsünden hareket ediyorlar.
Lafı bir kere konuşulmaya başladı mı cin şişeden çıktı demektir, seçim yapılmadan geri girmesi zor derler.
Ama Millet İttifakı dağılmadan iktidarın ülkeyi seçime götürmesi de zor.
Cumhur İttifakı, muhalefette çatlak meydana getirinceye dek sandığa direnecektir.
Çünkü İstanbul ve Ankara’daki seçim yenilgilerinin tekrarlanma riskini almak istemeyecekler.