Akif Beki: Cumhur ittifakı, muhalefette çatlak meydana getirinceye dek sandığa direnecektir

Avustralyalı araştırmacılar Covid-19’a sebep olan virüsün paraların üzerinde, camda ve paslanmaz çelikte 28 güne kadar kalabileceğini belirterek virüsle mücadelede temizliğin ve el yıkamanın önemini vurguladı. Ancak araştırmaya itirazlar var.