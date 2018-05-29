Akif Beki: Çölaşangillerden Marankigillere doksandan gol pası ancak böyle verilirdi

27 Mayıs’ın yıldönümünü hürriyet bayramı olarak kutlamak, Tansel Çölaşan başkanlığındaki bir ADD’den başka kimin aklına gelirdi ki zaten?

Çölaşangillerden Marankigillere doksandan gol pası ancak böyle verilirdi, üstüne tanımam.

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Dillerine vuran o ‘Belgrad ormanlarında gerilla talimi’ni rüyalarında bile göremeyeceklere gün doğdu.

Cephane fantezilerini gömmedikleri yerden çıkaramayacaklar belki. Ama gömüldükleri o mitomani çukurundan ADD’nin ipine sarılarak çıkmaları işten bile değil.

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Darbe şakşakçılığı sağ olsun, postalseverler imdada yetişti ya… Savcılara ormanda yer gösterme zahmetinden kurtuldukları gibi, Marankigiller üste çıkıp ekstra puan dahi toplar artık.

Akif Beki’nin yazısı