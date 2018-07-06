Akif Beki: CHP’yi istikrar ve öngörülebilirliğin yaramadığı tek parti yapan da bu düzensizlik düzeni

Ortada bir türlü paylaşılamayan nasıl muazzam bir iktidar alanı varsa… Dön dolaş, adına genel başkanlık yarışı denilen parti içi iktidar mücadelesinde son buluyor CHP’deki her umut kıpırdanışı.

Neyin telaşıdır, bir soluklanaydılar demeye kalmıyor…

Reklam

Fırsat yokmuş. Zaman aleyhte çalışıyor, yerel seçimler yaklaşıyormuş. Kale dedikleri garantili yerlerde partinin belediye başkan adayları belirlenecekmiş. Mesele, 50 civarında kilit yerdeki isimleri kimin belirleyeceği, hangi ekibin adamlarının seçtirileceğiymiş. Sonraki dönem partide kimin sözünün geçeceği, hangi kadronun borusunun öteceği buna bağlıymış. İhmale ve beklemeye gelmezmiş vesair…

Türkiye’yi değil partiyi yönetmeye talipsen, hesabını parti içi iktidarı ele geçirmek üzerinden yapıyorsan, çıtayı koyduğun çizgi buysa… Anlaşılabilir bir telaş.

Reklam

Fırsat bu fırsat, erkene merkene alınır bir de, neme lazım, sonra evdeki bulgurdan da olmak var… Seçime yetiştirdin kurultayı yetiştirdin, yetiştiremedin çelmeyi yersin sıradaki ayak oyunlarında.

Sürekli ikmale, sınıf tekrarına kalma istikrarı gibi bir şey…

CHP’yi, istikrar ve öngörülebilirliğin yaramadığı tek parti yapan da bu düzensizlik düzeni, bu belirsizlik belirliliği değilse ne!

Akif Beki’nin yazısı