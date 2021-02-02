Akif Beki: CHP yönetimi işi çözdü

Futbol mavrasında ‘Mardin Spor taktiği’ dendiğini duydum.

Bakanı, sözcüsü ve medyasıyla bütün iktidar da ‘top nerede herkes orada’ taktiğine kalmış görünüyor.

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Top ise hep dini siyasete alet ve istismar etme fırsatları…

CHP yönetimi işi çözdü; bu kışkırtmalara gelmiyor artık. Din üzerinden kutuplaşma davetlerini ısrarla geri çeviriyor.

Cevaben; mutfaktaki yangın, cep yakan vergi, yol ve doğal gaz zamları üzerinden kutuplaşmaya çağırıyor.

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İktidarsa halkı ezen zamları konuşturmamak için topu taca dikiyor her seferinde. Ve bütün takımını da gerçek oyun sahası dışındaki topun başına topluyor. Muhalefeti, oyunlarına katılmaya tahrik amacıyla tabii.

O Boğaziçi öğrencileri de bunun için tutuklanmadı mı? CHP’yi zorlamak, üstünde baskı kurdurmak için değilse niye?

Akif Beki’nin yazısı