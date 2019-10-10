Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: CHP ve İYİ Parti’nin tezkereye desteği, Suriye politikasını onayladıkları anlamına gelmiyor

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına verdikleri desteğin Suriye politikasını onayladıkları anlamına gelmediğini, bir bir anlattılar Meclis’te.

Açın bir daha okuyun, CHP adına Engin Özkoç’la İYİ Parti adına Aytun Çıray demedik laf bırakmıyor.

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Suçları, toptancı ve indirgemeci yaklaşmamak mı?Terörle mücadelenin içeride popülizme alet edilmesine rezervlerini koyuyorlar mı, koyuyorlar. Hamaset edebiyatını terk etme uyarısı yapıyorlar mı, yapıyorlar. Siyaseten kullanılmasına çekincelerini sıralıyorlar mı, sıralıyorlar.

Akif Beki’nin yazısı

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Erdoğan harekat merkezindeyken, Kalın O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Graham: Bu adımla IŞİD yeniden ortaya çıkar; Erdoğan’a ağır bedel ödeteceğim

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