Akif Beki: CHP ve İYİ Parti’nin tezkereye desteği, Suriye politikasını onayladıkları anlamına gelmiyor

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına verdikleri desteğin Suriye politikasını onayladıkları anlamına gelmediğini, bir bir anlattılar Meclis’te.

Açın bir daha okuyun, CHP adına Engin Özkoç’la İYİ Parti adına Aytun Çıray demedik laf bırakmıyor.

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Suçları, toptancı ve indirgemeci yaklaşmamak mı?Terörle mücadelenin içeride popülizme alet edilmesine rezervlerini koyuyorlar mı, koyuyorlar. Hamaset edebiyatını terk etme uyarısı yapıyorlar mı, yapıyorlar. Siyaseten kullanılmasına çekincelerini sıralıyorlar mı, sıralıyorlar.

Akif Beki’nin yazısı