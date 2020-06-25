Akif Beki: Çare provokasyona gelmemek

Ne ki hukukta iki ayrı standardın uygulanması, feleğin hainliği diye geçiştirilemiyor. Vicdanları yaralıyor, adaletsizlik duygusu uyandırıyor.

Onun için her adaletsizlik, ağır bir tahriktir aslında. Amaçlanmamış olsa bile etkisi, sonucu budur.

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Çaresi, provokasyona gelmemek, alet de olmamaktır. Ne kadar çıldırtıcı olursa olsun…

Adalet arayışını, hak hukuk mücadelesini sağduyuyu kaybetmeden sürdürmek gerekir.

Haklı zeminde kalarak. Kışkırtmanın ayartıcılığına kapılmadan, ifrite uymadan, istenen reaksiyonu vermeden…

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Provokasyon, ancak haklıyken haksız duruma düşürecek tepkilerden kaçınırsanız, boşa çıkar. İçirilmek istenen cinnet şerbetini tatlı tatlı kafaya dikerek değil.

Akif Beki’nin yazısı