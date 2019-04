Akif Beki: Bütün putları kırdık, sıra sandıkta mı?

Ne sandıkmış be arkadaş, tutturdular sandık da sandık, milli iradeyi putlaştırıyorlar, seçimi tabulaştırıyorlar, ahir zamanda her yerden biteceği haber verilen tağut fitnesine çevirdiler demokrasiyi’ isyanının patlak vermesi an meselesi gibi…

‘Nedir yahu bu sandık kutsaması, bıraksan tapmaya başlayacaklar, dinleri imanları sandık olmuş’ çıkışlarının altyapısı mı olgunlaştırılıyor ne?

Bu izlenimi veren kimi boş teranelerin, gösterişli konuşma merakından başka bir anlam taşımadığı aşikar halbuki. Fakat aynı gösteriş budalalarının, yarın da putperestlikle savaş şovu sergilemeye kalkmayacağı ne malum mu!

Akif Beki’nin yazısı