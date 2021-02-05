Akif Beki: Bugünlerde Bay Kemal faciasını konuşuyor olmaz mıydık?

Rektör protestolarını kendi haline bıraksalar, orantısız bir güçle üstüne giderek büyütmeseler, kampüsün dışına taşırmasalar…

Bugünlerde Türkiye ne konuşuyor olurdu da Boğaziçi’ni konuşmaktan şimdi ona fırsat kalmıyor?

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İpucu: AK Parti ülkeyi çok kötü yönetiyormuş, aşı bulamıyormuş, ekonomiyi batırıyormuş, işsizlikle yoksulluk, enflasyonla zamlar ve yolsuzluklar alıp yürümüş gibi göstererek kendi başarısızlıklarını, partisinde kurduğu tek adamcağız diktatörlüğünü ve halkın gerçek gündemiyken CHP’deki tecavüzleri saklamaya çalışan Bay Kemal faciasını konuşuyor olmaz mıydık?

Bunu konuşmaya fırsat bulamamamız kime yarıyorsa bize bu sahanın dışında top koşturtan her kutuplaşma da işte ona yarıyordur.

Sizce bu muhalefet mi, memleket mi yoksa iktidar mı oluyor?

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Akif Beki’nin yazısı