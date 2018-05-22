Akif Beki: Bu seçimde Hans’ın, George’un, Simon’un falan oy hakkı yok

Oynamayı sevdiğin sembollerin gizemli diliyle açıklayacak olursak sana kardeşim…

Müttefik sandığın Haç ile Davut Yıldızı arasında uzlaşmaz çelişki ve çatışmalar var. Ve Erdoğan, Haç ile Hilali savaştırmaktan değil ittifaka sokmaktan söz ediyor.

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Yalandan pehlivanlığın, dümenden kahramanlık taslamanın lüzumu yok. Daha mı iyi bileceksin dostu, düşmanı. Bu bir.

İkincisi de mangal yürekli kardeşim, ateşli taraftarsın anlıyorum ama ne dünyaya güç göstermeye, ne Siyonist Haçlı gulyabanileri tepelemeye, ne de sandıkta oy patlamasıyla Hans’ın, George’un, Simon’un suratında Osmanlıyı patlatmaya gidiyoruz.

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Harbe değil, ülkeyi daha iyi kimin yöneteceğine karar vermek için seçime giriyoruz.

Ve bu seçimde Hans’ın, George’un, Simon’un falan oy hakkı yok.

İktidar değişsin mi, kalsın mı diye onlar tercih kullanmayacak.

Sonucu onlar değil bizim vatandaşlar belirleyecek. İnciler saçarak martaval okumayı kessen diyorum artık.

Akif Beki’nin yazısı